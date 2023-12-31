قاسم: إسرائيل ليست في موقع أن تفرض خياراتها عليه في جنوب لبنان

قاسم: إسرائيل ليست في موقع أن تفرض خياراتها عليه في جنوب لبنان

أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأحد أن "إسرائيل ليست في موقع أن تفرض خياراتها في ما يتعلق بوجوده في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل التي تشهد تبادل قصف بين الجانبين منذ اندلاع الحرب في غزة."



وقال قاسم: "إسرائيل تطرح طروحات عديدة تتعلق بشمال فلسطين وجنوب لبنان وتحاول أن تبين أنها تملك الخيارات لتقوم بأداء يساعد على عودة المستوطنين إلى الشمال بشكل آمن وأن يبعدوا حزب الله والمقاومة عن الجنوب."



وأضاف: "نحن نقول لهم: إسرائيل ليست في موقع أن تفرض خياراتها".