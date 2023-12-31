وزير الداخلية أشرف على عملية انطلاق عناصر فوج إطفاء بيروت في اطار التدابير المتخذة لليلة رأس السنة

أشرف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي على عملية انطلاق عناصر فوج إطفاء بيروت في اطار التدابير المتخذة لليلة رأس السنة، وذلك من مقر القيادة في الكرنتينا، بحضور محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت عبد الله درويش، قائد فوج إطفاء بيروت العميد ماهر العجوز وضباط ورتباء وعناصر الفوج.



وقال مولوي بعيد عملية الانطلاق: "خدمتكم وتضحيتكم كبيرة، ولا يمكننا الا ان نستذكر ضحايا فوج الاطفاء الغاليين، واليوم بمناسبة الأعياد نشد على ايديكم، فدوركم اساسي وكبير الى جانب اهلكم والقوى الأمنية لحفظ النظام".



ثم تفقد مولوي نقطة تمركز لعناصر الدفاع المدني في منطقة المنارة، وقال: "ينعاد عليكم، واحببت ان اكون بينكم على الارض في هذه المناسبة، وانتم على جهوزية تامة، تنتشرون على كل الاراضي اللبنانية، انتم وابطال الدفاع المدني الذين قدموا الكثير قبل ان ينالوا حقوقهم بحيث كانت تضحياتهم غير محدودة".



ونوه مولوي بجهود فوج الاطفاء والدفاع المدني في حادثة التلفريك في جونية، وقال: "هم القدوة والامل بالوطنية والالتزام والنظام والانضباط. نأمل ان تمر السنة على خير، ووصيتي لكم ان تكونوا الى جانب المواطنين بالتنسيق الدائم مع الاجهزة الامنية والعسكرية، والى جانب فرحة اللبنانيين لانهم جميعا عائلاتكم. افرحوا ودعوا الناس تفرح".