قائد الجيش للعسكريين: أنحني أمام تضحياتكم وتحمّلكم لكل الضغوطات

نشر الجيش اللبناني عبر منصة "اكس" معايدة لقائد الجيش العماد جوزاف عون كتب فيها: "نستقبل العام ٢٠٢٤ آملين أن يحمل معه الأمن والأمان والاستقرار لوطننا. لعسكريينا الصامدين بوجه كل التحديات والمؤمنين بقسمهم: أنحني أمام تضحياتكم وتحمّلكم لكل الضغوطات والحملات والتدخلات، غير آبهين بها، لأنّكم متمسكون بشعاركم الشرف والتضحية والوفاء".