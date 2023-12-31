في الشهر الاخير من سنة 2023.. هذا ما قامت به الاجهزة الامنية في مرفأ بيروت



تمكنت الاجهزة الامنية في مرفأ بيروت خلال الشهر الاخير من عام ٢٠٢٣ من احباط عدة عمليات ضخمة وابرزها



-كمية١٢٠٠ كلغ من حشيشة الكيف ضمن شحنة صناعية معدة للتصدير الى هولندا.

- كمية ٦٠٠ كلغ من حبوب الكابتاغون ضمن عبوات سيليكون الى نيجيريا بالإضافة الى حوالي ١٠٠٠ كلغ من حبوب الكابتاغون ضمن خزانات لتكرير المياه كانت قيد التحضير في احد المستودعات في منطقة البقاع.

-كمية ٣٥٠ كلغ من حبوب الكابتاغون ضمن مستوعب يحتوي شحنة تفاح معدة للتصدير الى مصر.

-كمية ٢٠٠٠ كلغ من حبوب الكابتاغون ضمن شحنة حمص وعدس متجهة الى غينيا .



وقد تم توقيف العديد من المتورطين بهذه الشحنات واجريت التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية.