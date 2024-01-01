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الصليب الأحمر استجاب لـ267 حالة إنسانية
أخبار لبنان
2024-01-01 | 05:13
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الصليب الأحمر استجاب لـ267 حالة إنسانية
أفاد الصليب الأحمر الللبناني بأنه ككل عام ومواكبة للاحتفالات بمناسبة حلول العام الجديد وتلبية لنداءات الإغاثة الطارئة والفورية، وضع الصليب الأحمر اللبناني جميع مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وغرف عملياته في حالة من الجهوزية التامة على معظم الأراضي اللبنانية مدعمة بالمسعفين الذين بلغ عددهم ما يقارب 1000 مسعف ومسعفة وحوالي 220 سيارة إسعاف.
وأعلن في بيان، أن عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها أو الاستجابة لها من قبل الصليب الأحمر اللبناني، بلغ من الساعة 2:00 من بعد ظهر أمس الأحد 31 كانون الأول 2023 حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم الأثنين 1 كانون الثاني 2024 ما مجموعه 267 حالة إنسانية موزعة كما يلي: 26 إصابة من حوادث السير ومتوف واحد، 4 جرحى نتيجة اشكالات، 3 حالات سكر وتقيؤ وإعياء، 13 حالة قلب، 8 حالات إحياء قلبي رئوي، 183 مهمة طارئة متنوعة، 29 مهمة اسعاف عادية.
وذكر البيان أن عدد حوادث السير المبلّغ عنها لعمليات الصليب الأحمر اللبناني قد بلغ 21 حادثاً. كما واكب مركزا نقل الدم في بيروت (سبيرز) وطرابلس ليلة رأس السنة، وقاما بتلبية الطلب على وحدات الدم وفق الطلبات الواردة من المستشفيات وعلى الخط الساخن 1760.
وأكد أن طواقم الصليب الأحمر لا تزال مستمرة في أداء مهماتها الإنسانية وفي تلبية النداءات حيث تدعو الحاجة على كامل الأراضي اللبنانية لاسيما في المناطق الحدودية الجنوبية، وذلك على رقم الطوارئ المجاني 140، كما ويتم تلقي الإتصالات على الرقم الساخن 1760 للمساعدة في توفير وحدات الدم وأية مساعدة غير طارئة
أخبار لبنان
الصليب الأحمر
حالة إنسانية
العام الجديد
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