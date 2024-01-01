الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
16
o
الجنوب
16
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برامج ليلة رأس السنة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
16
o
الجنوب
16
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جولة ثالثة إستطلاعية لحجار في المناطق الحدودية
أخبار لبنان
2024-01-01 | 07:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
جولة ثالثة إستطلاعية لحجار في المناطق الحدودية
قام وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، بجولة ثالثة استطلاعية في الجنوب والمنطقة الحدودية، برفقة فريق عمل الوزارة، إستهلها في الثامنة والنصف صباحاً، بزيارة كرسي مطرانية الروم الأرثوذكس في جديدة مرجعيون، حيث كان في استقباله المتروبوليت الياس كفوري، في حضور كهنة الرعايا وفاعليات،
واستمع حجار الى الأوضاع وحاجات المنطقة، وقدم له الأب فيليب حبيب العٌقلة، شرحاً مفصلاً عما آلت إليه أحوال المنطقة، حيث شُلت الحركة تماماً، بعد إقفال المدارس في منطقة مرجعيون، ونُقلت القائمقامية وبعض المعاملات الرسمية والمكاتب الأمنية إلى محافظة النبطية، حيث رتبت على المتعاملين أعباء كبيرة، ناهيك عن الأخطار المحدقة بطريق مرجعيون – الخردلي – النبطية، أيضاً تطرق إلى الشؤون الصحية في مستشفى مرجعيون الحكومي، مع النقص في الأطباء والممرضين والممرضات بسبب الوضع الأمني.
ووعد حجار بتقديم كل المساعدات والإحتياجات المطلوبة، وفق الإمكانات المتاحة في الوزارة.
وبعدما، قدم له المطران كفوري أيقونة مار الياس الحي، توجه حجار إلى أسقفية رعية بلدة القليعة، حيث عقد لقاءً ضم الخوري انطونيوس فرح، ومختار حاصبيا الشيخ أمين زويهد، والشيخ حسين النادر، وفاعليات.
واستمع وزير الشؤون من الكاهن والمشايخ، إلى أحوال السكان، ومطالب وحاجات المنطقة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان المنطقة الحدودية منذ ثلاثة أشهر، أي منذ بدء المواجهات على جبهة الجنوب في 8 تشرين الأول الفائت.
وقال حجار: "بعد التطورات الأخيرة، وتفاقم الوضع أمنياً، جئنا للإطلاع على حاجات الناس وربطها بالبرامج والمشاريع التي ننفّذها في مراكزنا في المناطق، كما أننا نعمل يومياً من خلال خليّة الأزمة التي شكّلناها في الوزارة، على تجهيز ما يلزم في حال تطوّرت الأوضاع الأمنية نحو الأسوأ، لمواكبة نزوح اللبنانيين من المناطق غير الآمنة".
ووعد بتسليم المساعدات في القريب العاجل، وبإطلاق 5 سيارات نقالة في كل الجنوب من أجل الدعم النفسي، إبتداءً من يوم الخميس 4 الحالي.
ومن القليعة، أكمل الوزير حجار جولته الجنوبية الطويلة، في بلدات رميش، عين إبل، وحانين، للقاء رؤساء البلديات وفاعليات هذه القرى والإستماع إلى مطالبهم وشكواهم، والمشاركة في القداس الإلهي الذي يحتفل به راعي أبرشية صور المارونية المطران شربل عبدالله، يعقبه لقاء مع الأهالي، ثمّ حفل غداء.
ويختتم حجار جولته الجنوبية في مدينة صور، حيث يزور مطرانية الروم الكاثوليك حيث يلتقي المتروبوليت جورج اسكندر، ويزور بعدها مركز الإيواء الجديد في مدرسة صور الوطنية منطقة الحوش.
أخبار لبنان
هكتور حجار
الجنوب
مساعدات
التالي
من الجنوب ليلة رأس السنة رمز للصمود!
عوده: أليس مِـن الحكمة انتخاب رئيـس للبلاد تَكْتَمِل مَعَه كُلُّ النَواقِص؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في الجنوب... غارات للاحتلال الاسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في الجنوب... غارات للاحتلال الاسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي
0
آخر الأخبار
09:40
مدفعية الجيش الاسرائيلي تستهدف الأطراف الجنوبية لبلدة حولا
آخر الأخبار
09:40
مدفعية الجيش الاسرائيلي تستهدف الأطراف الجنوبية لبلدة حولا
0
تقارير نشرة الاخبار
08:15
من الجنوب ليلة رأس السنة رمز للصمود!
تقارير نشرة الاخبار
08:15
من الجنوب ليلة رأس السنة رمز للصمود!
0
أخبار دولية
2023-12-31
وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل مستعدة للسماح للسفن بتوصيل المساعدات إلى غزة في إطار ممر بحري مقترح من قبرص
أخبار دولية
2023-12-31
وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل مستعدة للسماح للسفن بتوصيل المساعدات إلى غزة في إطار ممر بحري مقترح من قبرص
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بيروت ترنم تعيد الحياة لشخصيات من الإنجيل المقدس في حفل "يسوع ابن الإنسان"
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بيروت ترنم تعيد الحياة لشخصيات من الإنجيل المقدس في حفل "يسوع ابن الإنسان"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في الجنوب... غارات للاحتلال الاسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في الجنوب... غارات للاحتلال الاسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
لا مقايضة بين الـ ١٧٠١ ورئاسة الجمهورية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
لا مقايضة بين الـ ١٧٠١ ورئاسة الجمهورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
"لبنان مولعها" ليلة رأس السنة وفي كل المناطق…
تقارير نشرة الاخبار
13:19
"لبنان مولعها" ليلة رأس السنة وفي كل المناطق…
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:03
قائد الجيش: للتعاون بين الجيش واليونيفيل ضمن إطار القرار ١٧٠١
أمن وقضاء
12:03
قائد الجيش: للتعاون بين الجيش واليونيفيل ضمن إطار القرار ١٧٠١
0
آخر الأخبار
2023-12-02
المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع المرج بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة
آخر الأخبار
2023-12-02
المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع المرج بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة
0
آخر الأخبار
2023-11-30
بلينكن: التهدئة بين إسرائيل وحماس تؤتي ثمارها ويجب أن تستمر
آخر الأخبار
2023-11-30
بلينكن: التهدئة بين إسرائيل وحماس تؤتي ثمارها ويجب أن تستمر
0
آخر الأخبار
2023-11-29
أ.ف.ب: تأكيد وفاة شخص في تحطم الطائرة العسكرية الأميركية قبالة اليابان
آخر الأخبار
2023-11-29
أ.ف.ب: تأكيد وفاة شخص في تحطم الطائرة العسكرية الأميركية قبالة اليابان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بيروت ترنم تعيد الحياة لشخصيات من الإنجيل المقدس في حفل "يسوع ابن الإنسان"
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بيروت ترنم تعيد الحياة لشخصيات من الإنجيل المقدس في حفل "يسوع ابن الإنسان"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تداعيات الإشتباك الأميركي - الحوثي.. واشنطن لا تريد التصعيد والحوثيون يدرسون الردّ
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تداعيات الإشتباك الأميركي - الحوثي.. واشنطن لا تريد التصعيد والحوثيون يدرسون الردّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في الجنوب... غارات للاحتلال الاسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في الجنوب... غارات للاحتلال الاسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
حرب اسرائيل على غزة: حرب ابادة بيئية أيضا
تقارير نشرة الاخبار
13:32
حرب اسرائيل على غزة: حرب ابادة بيئية أيضا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الحرب تقلق تل أبيب وبشكل خاص على الحدود الشمالية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الحرب تقلق تل أبيب وبشكل خاص على الحدود الشمالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
لا مقايضة بين الـ ١٧٠١ ورئاسة الجمهورية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
لا مقايضة بين الـ ١٧٠١ ورئاسة الجمهورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
"لبنان مولعها" ليلة رأس السنة وفي كل المناطق…
تقارير نشرة الاخبار
13:19
"لبنان مولعها" ليلة رأس السنة وفي كل المناطق…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
احتفالات ضخمة في قطر وتهليل للزعيم في كوريا الشمالية… هكذا بدت احتفالات ليلة رأس السنة في دول عدة
تقارير نشرة الاخبار
13:19
احتفالات ضخمة في قطر وتهليل للزعيم في كوريا الشمالية… هكذا بدت احتفالات ليلة رأس السنة في دول عدة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدمة النشرة المسائية 01-01-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدمة النشرة المسائية 01-01-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
14:29
أخبرتها نكتة وحصلت المعجزة...ضحكت بعد غيبوبة خمس سنوات!
منوعات
14:29
أخبرتها نكتة وحصلت المعجزة...ضحكت بعد غيبوبة خمس سنوات!
2
آخر الأخبار
16:02
إيه بي سي عن مسؤولين أميركيين: الحاملة فورد ستعود من الشرق الأوسط مع جميع السفن الهجومية المرافقة لها
آخر الأخبار
16:02
إيه بي سي عن مسؤولين أميركيين: الحاملة فورد ستعود من الشرق الأوسط مع جميع السفن الهجومية المرافقة لها
3
حال الطقس
02:14
طقس لبنان متقلب مع بداية السنة الجديدة
حال الطقس
02:14
طقس لبنان متقلب مع بداية السنة الجديدة
4
منوعات
14:21
ما فعله طبيب الأسنان بمريضته لا يصدق... والنتيجة كانت: التشوه؟!
منوعات
14:21
ما فعله طبيب الأسنان بمريضته لا يصدق... والنتيجة كانت: التشوه؟!
5
اسرار
01:01
أسرار الصحف المحلية ١-١-٢٠٢٤
اسرار
01:01
أسرار الصحف المحلية ١-١-٢٠٢٤
6
أخبار دولية
03:54
بعد الزلزال القوي... أولى موجات تسونامي تضرب اليابان
أخبار دولية
03:54
بعد الزلزال القوي... أولى موجات تسونامي تضرب اليابان
7
صحة وتغذية
06:13
إليكم السبب الصادم وراء عشقكم لتناول الأجبان!
صحة وتغذية
06:13
إليكم السبب الصادم وراء عشقكم لتناول الأجبان!
8
أخبار دولية
14:43
بعد هجوم حوثي على سفينة تابعة لها... شركة ميرسك الدنمركية للشحن توقف جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة
أخبار دولية
14:43
بعد هجوم حوثي على سفينة تابعة لها... شركة ميرسك الدنمركية للشحن توقف جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More