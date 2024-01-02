نعمة محفوض للـLBCI: المدارس بشكل عام تأخذ أقساطا مقبولة جدا وتعطي الأساتذة نسبة قليلة

شدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض على أن المدارس بشكل عام تأخذ أقساطا مقبولة جدا ومرتفعة في بعض المرات لكنها تعطي الأساتذة نسبة قليلة.

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "خلال سنوات الأزمة الـ4 التي مرّت، نقابة المعلمين كانت حريصة على تمرير الأعوام الدراسية بدون خسائر والنقابة لم تلجأ الى الإضرابات خلال هذه الفترة معتبرة أن البلد كله في أزمة. ولكننا وصلنا الى مكان يتقاضى فيه 5000 متقاعد مليونا ونصف المليون وأو مليونين أو 3 ثلاثة ملايين ليرة ويدفعون للضمان 900 ألف في الشهر".

واعتبر أنه حفاظا على المهنة وعلى المستوى التربوي وعلى المدرسة الخاصة، يجب تعزيز وضع صندوق التعويضات وهذا ما حصل.

واعتبر أن قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية هو قانون متكامل، قائلا: "من يعترض على مادة فيه ليقول ما هو البديل ومن أين نأتي بالأموال".