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رئيس اتحاد لجان الأهل في كسروان وجبيل للـLBCI: لن نقبل بعد اليوم بأن يكون هناك تعديلات بالقوانين و"نحن آخر من يعلم"
أخبار لبنان
2024-01-02 | 04:15
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رئيس اتحاد لجان الأهل في كسروان وجبيل للـLBCI: لن نقبل بعد اليوم بأن يكون هناك تعديلات بالقوانين و"نحن آخر من يعلم"
أكد رئيس اتحاد لجان الأهل في كسروان وجبيل رفيق فخري أنهم كأهل رفعوا شعارا بأنه "من حق الأستاذ أن يأخذ حقّه".
وأشار الى أن "المستوى التربوي تأثر في لبنان في الفترة الأخيرة لأن الأستاذ لا يأخذ حقّه".
وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "اتحاد لجان الأهل لم يشارك يوما بأي تشريع أو قانون أو قرار يتخذ للأسرى التربوية". وأضاف: "دائما القوانين تنزل علينا بـ"البراشوت" ونطّلع عليها بالإعلام".
وأكد أنهم لن يقبلون بعد اليوم بأن يكون هناك تعديلات بالقوانين وأن يصبح هناك أنظمة جديدة وهم آخر من يعلم كأهل.
أخبار لبنان
لجان الأهل
كسروان
جبيل
رفيق فخري
الأستاذ
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