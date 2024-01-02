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ستريدا جعجع: نطالب بري باكمال مسعى التمديد لقائد الجيش ليطال الاستحقاق الرئاسي

أخبار لبنان
2024-01-02 | 04:25
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ستريدا جعجع: نطالب بري باكمال مسعى التمديد لقائد الجيش ليطال الاستحقاق الرئاسي
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ستريدا جعجع: نطالب بري باكمال مسعى التمديد لقائد الجيش ليطال الاستحقاق الرئاسي

ستريدا جعجع: البلاد لم تعد تحتمل أي يوم فراغ إضافي

طالبت النائبة ستريدا جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يكمل المسعى الذي كان قد بدأه في مسألة التمديد لقائد الجيش وبالطريقة نفسها ليطال ملف انتخاب رئيس للجمهورية، علنا نصل إلى انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن.

كلام النائبة ستريدا جعجع جاء خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز"، في معراب.

ولفتت جعجع إلى أننا "في عيد الميلاد، لا يمكننا سوى أن نسأل الله أن يعم السلام في العالم عموما وفي منطقتنا خصوصا، ونأمل أن يأتي العيد المقبل علينا في لبنان بظروف أفضل حيث يكون بلدنا على طريق الخروج من الأزمة والإنقاذ، ويقود سفينته رئيس سيادي حر شفاف ملتزم تطبيق كل الإصلاحات وصون الدستور واستعادة هيبة الدولة وقرارها الإستراتيجي".

وقالت: "لكي نتمكن من تحقيق هذه الأمنية، بداية الطريق معروفة واحدة وهي أن يلتئم مجلس النواب لتطبيق الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية لكي ينتظم عمل المؤسسات في الدولة، وبما أننا قلنا سابقا اننا منفتحون على القيام بمشاورات جانبية كالتي قمنا بها من أجل التمديد لقائد الجيش، حيث أثبتت هذه التجربة أنها فعالة ويمكن أن تؤدي إلى النتيجة والغرض المطلوب، بعكس طاولات الحوار الكلاسيكية التي تكرر انعقادها لمرات ومرات ولم تثمر في أي مرة عن اي نتيجة ملموسة، لذا نطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يكمل المسعى الذي كان قد بدأه في مسألة التمديد لقائد الجيش وبالطريقة نفسها ليطال ملف انتخاب رئيس للجمهورية، علنا نصل إلى انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، وخصوصا أننا نمر بظرف صعب جدا على الصعيدين الأمني والعسكري والإقتصادي المالي، والبلاد لم تعد تحتمل أي يوم فراغ إضافي".

أخبار لبنان

ستريدا جعجع

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الاستحقاق الرئاسي

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