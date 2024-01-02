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بيان عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية خلال شهر كانون الأول

أخبار لبنان
2024-01-02 | 05:10
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بيان عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية خلال شهر كانون الأول
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بيان عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية خلال شهر كانون الأول

أصدر معهد البحوث الصناعية بيانا عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر كانون الاول 2023.

وجاء في البيان: 

- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد: 2.641 بيانا جمركيا
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment): 15 بيانا جمركيا
- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة: 829 بيانا جمركيا
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية): 428 بيانا جمركيا
- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة: 1.369 بيانا جمركيا
- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.619 بيانا جمركيا
- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 70 بيانا جمركيا
 
وتوزّعت على الشكل التالي: مواد معقمة ومطهرة (1)، مواد تنظيف (3)، مستحضرات تجميل (2)، شحم تزليق (1)، اجهزة طاقة (1)، أجهزة ولوازم كهربائية (51)، اجهزة وادوات تلحيم (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (10).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 67  بيانا جمركيا
- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 3 بيانات جمركية
 
وهي مفصّلة على الشكل التالي:

مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان – 750 قطعة - الصين – مرفأ طرابلس/منظف سائل-  تلوث جرثومي – 1452 كغ - مصر – مرفأ بيروت/مسحوق غسيل- نسبة المادة الفعالة جاءت أقل من الحد الأدنىى %4.8 – 756 كغ – المانيا – مرفأ بيروت.

أخبار لبنان

معهد البحوث الصناعية

المنتجات المستوردة

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