3 اصابات في حريق بمخيم للنازحين في سهل زحلة

تمكنت عناصر الدفاع المدني من السيطرة على حريق شب داخل أحد مخيمات النازحين السوريين في سهل زحلة.



وقد أتى الحريق على ٤ خيم، وجرى نقل ٣ حالات أصيبت بحروق بواسطة سيارات الدفاع المدني إلى مستشفيات المنطقة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.