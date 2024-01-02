ادكار طرابلسي للـLBCI: لست مع كسر القانون بأي شكل

أوضح مقرر لجنة التربية النيابية النائب ادكار طرابلسي أن قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية نال اجماع البرلمان.

وشدد طرابلسي على أنه ليس مع كسر للقانون بأي شكل.



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" للـLBCI: "هناك آليات للتشريع وليس كل من أبدى رأيه أصبح رأيه ملزما"، مشيرا الى ألا شيء أسقط فجأة على القانون.



وأضاف: "هذا القانون اصلاحي ومطلب المدارس الكاثولكية من عقود أن يكون هناك براءة ذمة مالية".