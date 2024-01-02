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المكاري من بكركي: ليكن قرار انتخاب الرئيس صناعة لبنانية مئة في المئة
أخبار لبنان
2024-01-02 | 06:57
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المكاري من بكركي: ليكن قرار انتخاب الرئيس صناعة لبنانية مئة في المئة
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المكاري من بكركي: ليكن قرار انتخاب الرئيس صناعة لبنانية مئة في المئة
شدد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري على أنه يجب علينا كلبنانيين اتخاذ قرار انتخاب رئيس للجمهورية يكون صناعة لبنانية مئة في لمئة.
كلام وزير الإعلام جاء بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، في زيارة للتهنئة بالأعياد وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة.
وقال الوزير المكاري بعد اللقاء: "لبنان يمر في أزمات كبيرة، ونتأثر بالخارج وبحرب غزة وبالوضع الاقتصادي العالمي، نتمنى ان تحمل هذه السنة في بدايتها محاولة جدية لانتخاب رئيس للجمهورية. نحن نعوّل على خطوة الرئيس نبيه بري في فتح المجلس النيابي وتكون بداية الدعوات لانتخاب رئيس".
وأضاف: "تطرقنا الى مواضيع أخرى ومنها تأثير حرب غزة على لبنان واللبنانيين، وبالتأكيد لدينا هواجس مشتركة وهي هجرة الشباب الى الخارج حيث ان لبنان يفقد روحه ومستقبله، وهاجس آخر هو موضوع النازحين السوريين. والأكيد أن الوضع الاقليمي صرف نظر الإدارة اللبنانية عن هذا الموضوع، انما كل هذه المشاكل الداخلية يجب علينا التطلع الى حلول لها باتجاه تخفيف المشاكل عن بلدنا وشعبنا".
وسئل: بالامس رفض البطريرك الراعي في عظته ربط انتخاب رئيس الجمهورية بانتهاء حرب غزة؟ فأجاب: "أنا اقول هكذا ايضا، وانا من الناس الذين يقولون ان ليس علينا ربط مصيرنا بالخارج أكان في السياسة أم في الازمات الكبيرة واينما كانت، نحن من الاساس كلبنانيين يجب علينا اتخاذ قرار انتخاب رئيس للجمهورية يكون صناعة لبنانية مئة في لمئة أكان في ترشيح او اختيار الاسماء حتى بتاريخ الانتخاب".
وردا على سؤال، أشار المكاري الى أنه كان على وزراء "التيار الوطني الحر" المشاركة في جلسة التمديد للقيادات العسكرية، مؤكدا ان العلاقة الجديدة ممتازة بين "المردة" و"الاشتراكي"، وان موضوع رئيس هيئة الاركان مرهون بخطوة قانونية تضع الامور على السكة الصحيحة.
أخبار لبنان
المكاري
بكركي
انتخاب
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