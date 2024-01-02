بري استقبل السفير الايراني... وهذا ما جرى عرضه

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى والبلدات الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة.



واستقبل الرئيس بري رئيس المحاكم الجعفرية الشيخ محمد كنعان.