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مصير العام الدراسي رهن اجتماعات مكثفة هذا الاسبوع
أخبار لبنان
2024-01-02 | 08:17
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مصير العام الدراسي رهن اجتماعات مكثفة هذا الاسبوع
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مصير العام الدراسي رهن اجتماعات مكثفة هذا الاسبوع
تتكثف الاجتماعات في وزارة التربية والتعليم العالي لايجاد حلّ وسط بين أعضاء الاسرة التربوية وآليات تنفيذية لقانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، الذي تعترض المدارس الكاثوليكية عليه وترفض الزامها بتقديمات مالية بالدولار بقيمة 8 في المئة تقتطع لصالح صندوق تعويضات الاساتذة في التعليم الخاص.
وستتكثف الاجتماعات طيلة الاسبوع، حيث بنتيجتها، اما يستؤنف العام الدراسي بعد عطلة الاعياد أو تستمر المدارس الكاثوليكية باضرابها.
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