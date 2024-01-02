السنيورة من بكركي: اللبنانيون حريصون على الا يستدرج بلدهم الى المعركة وحزب الله لا يستطيع ان يفرض عليهم رئيسا

أكد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أنه "لا يزال اللبنانيون حريصون على أن يستعيد الفلسطينيون حقهم الطبيعي بدولة ووطن مستقل"، معتبرا أنه في نفس الوقت، "اللبنانيون عانوا الامرين والان هم حريصون على الا يستدرج بلدهم الى هذه المعركة العسكرية التي لن تغير شيئا اساسيا اذا انخرط لبنان في التوازنات العسكرية والتي ستلحق به دمارا كبيرا".



وقال السنيورة بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في بكركي: "تمنينا لغبطته سنة مباركة، وان يحمل العام الجديد السلام ونستعيد فيه النهوض السياسي والاقتصادي والمعيشي للبنانيين والمنطقة العربية ككل، وأملنا ان تتحد جميع الجهود كي نتجاوز جميع المشاكل الكبيرة التي نعاني منها".



واضاف: "نتذكر ايضا في هذه المناسبة، ما يجري في غزة من اعمال اجرامية وإبادة جماعية أوقعت هذا العدد الكبير من الضحايا الشهداء الذين سقطوا. ونؤكد في هذه المناسبة على اهمية ان يبقى لبنان بعيدا عن الاستدراج الى هذه المعارك العسكرية".



وتابع: "لا اقول هذا الكلام من اجل التهويل فلبنان ما زال يعاني من اثار العدوان الاسرائيلي في العام 2006، كما من ثلاث ازمات مترافقة مع بعضها وهي ان لبنان لا يزال غير قادر على انتخاب رئيس للجمهورية واستعادة المؤسسات الدستورية، اضافة الى الازمة الاقتصادية الخطرة جدا والتي تضغط على اللبنانيين وكذلك ازمة النازحين السوريين. هذه الازمات لا تسمح للبنان بأن يخوض معركة عسكرية في حين يحاول البعض استدراجه، لا سيما ان الرؤوس الحامية والتطرف الاسرائيلي يود ان يدفع بلبنان الى خوض هذه المعركة".



ولفت الى أنه أن الجميع يعلم انه لم يتم انتخاب رئيسا للجمهورية، معتبرا أن الرئيس بحسب الدستور هو رئيس الدولة وكل السلطات ورمز وحدة الوطن لا فريقا لفئة من اللبنانيين بل لجميعهم والسلطات وأن هو الحامي للدستور والذي يحرص على توازن السلطات والتنسيق في ما بينها، وأنه فوق جميع كل السلطات".



وردا على سؤال قال الرئيس السنيورة: "ان التفاهم مع حزب الله على انتخاب رئيس يتم على اساس ان يكون الرئيس المقبل رئيسا لكل لبنان، رئيسا يشعر كل لبناني بأنه فعليا يضمن له حريته وسيادته واستقلاله".



وعما إذا فرض "حزب الله" رئيسا، قال: "أعتقد ان حزب الله لا يستطيع ان يفرض رئيسا على اللبنانيين، وهذا الامر يجب ان يكون واضحا. نحن لا نقول رئيسا يحابي فريقا من اللبنانيين، بل على العكس، يجب ان يشعر حزب الله وباقي الاحزاب وكل اللبنانيين بأن هذا الرئيس هو الذي يحميهم، ويجب ان نفرق بين رئيس ينتمي الى فريق فلا نكرر الخطا الذي ارتكبناه في العام 2016 ويجب ان ننتهي من هذه التسويات التي تؤدي في النهاية الى اخطاء ارتكبناها في الماضي، وفي هذه المرحلة يجب ان يشعر الرئيس الجديد بأنه مدعوم من كل اللبنانيين وانه لصالح لبنان".