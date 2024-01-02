لجنة المال أقرت موازنة وزارتي الإقتصاد والخارجية

لجنة المال أقرت موازنة وزارتي الإقتصاد والخارجية

أنهت لجنة المال والموازنة إجتماعاتها اليوم وأقرت في فترة بعد الظهر موازنة وزارتي الإقتصاد والخارجية، لتعود وتلتئم غدًا قبل الظهر وبعده لمناقشة موازنة وزارات المالية والتربية والتنمية الإدارية والإتصالات وعدد من الصناديق والمؤسسات العامة.