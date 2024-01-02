"الإشتراكي" يدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية

دان الحزب التقدمي الإشتراكي بشدّة الاعتداء الإسرائيلي السافر على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي استهدف نائب رئيس حركة حماس الشهيد صالح العاروري، بالتزامن مع الوحشية الإسرائيلية المستمرة في ارتكاب الجرائم والاعتداءات في فلسطين وجنوب لبنان.



وتوجّه الحزب بالتعزية من حركة حماس باستشهاد العاروري، كما قدّم التعازي بجميع الشهداء الذين قضوا في هذا الهجوم المُدان، آملاً الشفاء العاجل للمصابين.