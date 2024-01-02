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فرنجية عن إنفجار الضاحية: إنتهاك واضح وجديد للسيادة اللبنانية وضرب للقرار ١٧٠١
أخبار لبنان
2024-01-02 | 13:06
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فرنجية عن إنفجار الضاحية: إنتهاك واضح وجديد للسيادة اللبنانية وضرب للقرار ١٧٠١
فرنجية عن إنفجار الضاحية: إنتهاك واضح وجديد للسيادة اللبنانية وضرب للقرار ١٧٠١
كتب رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية عبر منصة "إكس": "إن الإنفجار الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت هو إنتهاك واضح وجديد للسيادة اللبنانية وضرب للقرار ١٧٠١ من قبل العدو الإسرائيلي الذي لم يحترم يومًا أيًا من القرارات الدولية والذي يسعى جاهدًا اليوم لتعويض خساراته في الداخل من خلال إعتداءاته على لبنان. إن كل شهيد يسقط على طريق القدس هو شهيد كل شريف عربي يؤمن بالقضية الفلسطينية... العزاء بالشهداء والشفاء للجرحى والمصابين، وحمى الله لبنان".
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