على خلفية تفجير الضاحية... ميقاتي طالب بو حبيب بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، طالبا بـ"تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية بالتفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم وكل الخروق الإسرائيلية المستجدة للسيادة اللبنانية".