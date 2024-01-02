بعد توجيهات ميقاتي... الخارجية باشرت تحضير شكوى لإدانة الإعتداء الاسرائيلي الذي طاول الضاحية

بعد توجيهات ميقاتي... الخارجية باشرت تحضير شكوى لإدانة الإعتداء الاسرائيلي الذي طاول الضاحية

بناءً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، باشرت وزارة الخارجية والمغتربين تحضير شكوى لإدانة الإعتداء الإسرائيلي الذي طاول منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية كبيرة في الممتلكات.



وقد أوعز وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب إلى كل من مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك هادي هاشم وإلى القائم بأعمال سفارة لبنان في واشنطن وائل هاشم إجراء الإتصالات اللازمة وتقديم إحتجاجين شديدي اللهجة حول العدوان الإسرائيلي الخطير ومحاولة إستدراج لبنان والمنطقة إلى تصعيد شامل إستكمالًا لمسلسل الإعتداءات الإسرائيلية اليومية المتصاعدة على جنوب لبنان ما يزيد المآسي والويلات ويهدد السلم والأمن الإقليميين، مطالبًا بإدانة العدوان الإسرائيلي.