قيادة "فتح" في لبنان تدين عملية الاغتيال "الجبانة" التي استهدفت القائد العاروري ورفاقه

دانت قيادة حركة "فتح" في لبنان واستنكرت بشدة عملية الاغتيال "الغادرة والجبانة التي أقدم على ارتكابها العدو الصهيوني، والتي استهدفت القائد الوطني الفلسطيني المناضل الكبير صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الضاحية الجنوبية مع ثلة من رفاقه نحتسبهم عند الله من الشهداء.وقالت الحركة في بيان: "بهذا المصاب الجلل تتوجه قيادة حركة "فتح" في لبنان بأحر التعازي للأخوة في قيادة حركة حماس، وإلى عوائل الشهداء وإلى عموم شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات".وأضافت: "رحم الله القائد المناضل الكبير صالح العاروري، وكل الشهداء الذين قضوا على طريق تحرير فلسطين".وتابعت: "نعاهد شعبنا الفلسطيني على المضي في النضال والمقاومة حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم. وإنها لثورة حتى النصر".