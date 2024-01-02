فرنجية بعد جريمة الضاحية: "هل سيدعو العالم العدو الإسرائيلي لتطبيق القرار 1701؟"

فرنجية بعد جريمة الضاحية: "هل سيدعو العالم العدو الإسرائيلي لتطبيق القرار 1701؟"

كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه الخاص على منصة "إكس": "بعد الجريمة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت، هل سيدعوه العالم لتطبيق القرار 1701، أم أنه سيكتفي بالصمت والبحث عن التبريرات؟ حتى وإن كنا نعلم الجواب، لن نتردد في طرح علامات الإستفهام، عل أن يسمعنا بعض الداخل قبل الخارج. صلاتنا للشهداء وللبنان".