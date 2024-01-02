الدفاع المدني: المر تفقدت موقع الانفجار في المشرفية وعمليات المسح مستمرة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنه "بناء لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، تفقدت مسير أعمال المديرية العامة للدفاع المدني ريما المر موقع الانفجار الذي وقع عند الساعة 17،42 في منطقة المشرفية والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

ولفتت في بيان الى أنها اطلعت على سير العمليات حيث انتشل عناصر الدفاع المدني 3 شهداء وقاموا بنقل أحدهم الى مستشفى الرسول الأعظم، فيما تولت أجهزة الإغاثة الأخرى جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، الهيئة الصحية الإسلامية والصليب الأحمر نقل باقي الشهداء.



واشارت الى أنه توازيا، يعمل عناصر الدفاع المدني وفوج اطفاء الضاحية على تبريد رقعة الحريق الذي كان قد اندلع في موقع الانفجار، أنها تستمر في هذه الاثناء عمليات المسح الشامل لموقع الانفجار وتأمين السلامة العامة.