عباس ابراهيم: أين أصبح القرار ١٧٠١؟

عباس ابراهيم: أين أصبح القرار ١٧٠١؟

كتب اللواء عباس ابراهيم على مواقع التواصل الإجتماعي: "إن الإعتداء على السيادة اللبنانية من خلال إغتيال الشهيد صالح العاروري‬⁩ ورفاقه هو محاولة إسرائيلية للهروب إلى الأمام بعدما عجز هذا العدو عن تحقيق أي إنجاز له في غزة غير جرائم القتل والمجازر، عله يقدم بهذا العدوان نصرًا وهميًا قبل دخوله في المرحلة الثالثة من الحرب. ‏في ظل دخان الغدر صار السؤال: أين أصبح القرار ١٧٠١؟".