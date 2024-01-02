حماس: "إغتيال الإحتلال الصهيوني للعاروري على الأراضي اللبنانية عمل إرهابي وانتهاك لسيادة لبنان"

حماس: "إغتيال الإحتلال الصهيوني للعاروري على الأراضي اللبنانية عمل إرهابي وانتهاك لسيادة لبنان"

نعت حركة "حماس" الشهيد الشيخ صالح العاروري (أبو محمد) نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قائد الحركة في الضفة الغربية والقادة:

- القائد القسامي سمير فندي - أبو عامر

- القائد القسامي عزام الأقرع - أبو عمار

وعدد من كوادر وأبناء الحركة، وهم:

- الشهيد محمود زكي شاهين

- الشهيد محمد بشاشة

- الشهيد محمد الريس

- الشهيد احمد حمود

الذين ارتقوا في العاصمة اللبنانية بيروت إثر "عملية إغتيال جبانة نفذها العدو الصهيوني في عدوان همجي وجريمة نكراء تثبت مجددًا دمويته التي يمارسها على شعبنا في غزة والضفة والخارج وفي كل مكان."



وأكدت "حماس" أن "إغتيال الإحتلال الصهيوني للعاروري وإخوانه من قادة الحركة وكوادرها على الأراضي اللبنانية هو عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا، ويتحمل مسؤولية تداعياته الإحتلال الصهيوني النازي، ولن يفلحح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا ومقاومته الباسلة."