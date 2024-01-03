كيف يبدو المشهد في الضاحية الجنوبية بعد الاغتيال؟

تضررت الشقق المجاورة للمبنى المُستهدف، في إغتيال قيادي في حركة "حماس" صالح العاروري.

كما تضرر عدد من السيارات.

وأخليت الأبنية المجاورة من السكان.