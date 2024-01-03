الحزب لم يرد بعد على اغتيال العاروري... وهكذا بدا مشهد الجنوب

لم يرد، بعد، "حزب الله"، بعد اغتيال أحد القياديين، في حركة "حماس" صالح العاروري.

ونُفّذت عمليتان استهدفتا جنودًا إسرائيليين، قرب موقع المرج، لكنّهما عمليتان اعتياديتان، للحزب، تحت شعار دعم قطاع غزة.