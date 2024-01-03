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"اليونيفيل" عن إغتيال العاروري: نشعر بقلق عميق إزاء أي إحتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة

أخبار لبنان
2024-01-03 | 03:38
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&quot;اليونيفيل&quot; عن إغتيال العاروري: نشعر بقلق عميق إزاء أي إحتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة
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"اليونيفيل" عن إغتيال العاروري: نشعر بقلق عميق إزاء أي إحتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة

"اليونيفيل" عن إغتيال العاروري: نشعر بقلق عميق إزاء أي إحتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة

عبرت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ"اليونيفيل" كانديس آرديل في حديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" عن الوضع على الخط الأزرق بعد اغتيال صالح العاروري، قائلة إننا "نشعر بقلق عميق إزاء أي إحتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة على الناس على جانبي الخط الأزرق. ونواصل مناشدة جميع الأطراف وقف إطلاق النار، وكذلك نناشد أي محاورين يتمتعون بالنفوذ أن يحثوا على ضبط النفس."

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