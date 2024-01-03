الجميل: الإعتداء الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية مرفوض كما أي إعتداء على السيادة اللبنانية

الاعتداء الاسرائيلي في #الضاحية_الجنوبية مرفوض كما اي اعتداء على السيادة اللبنانية.
على ما تبقى من سلطة سياسية وعسكرية منع تعريض حياة اللبنانيين للخطر واعطاء ذرائع لاسرائيل لأن #حزب_الله قرر أن يربط الساحات ويأوي ويحمي تنظيمات متعددة وينسّق أعمالها معاكسا إرادة اللبنانيين…
— Samy Gemayel (@samygemayel) January 3, 2024
الاعتداء الاسرائيلي في #الضاحية_الجنوبية مرفوض كما اي اعتداء على السيادة اللبنانية.
على ما تبقى من سلطة سياسية وعسكرية منع تعريض حياة اللبنانيين للخطر واعطاء ذرائع لاسرائيل لأن #حزب_الله قرر أن يربط الساحات ويأوي ويحمي تنظيمات متعددة وينسّق أعمالها معاكسا إرادة اللبنانيين…