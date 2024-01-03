الجميل: الإعتداء الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية مرفوض كما أي إعتداء على السيادة اللبنانية

الاعتداء الاسرائيلي في #الضاحية_الجنوبية مرفوض كما اي اعتداء على السيادة اللبنانية.

على ما تبقى من سلطة سياسية وعسكرية منع تعريض حياة اللبنانيين للخطر واعطاء ذرائع لاسرائيل لأن #حزب_الله قرر أن يربط الساحات ويأوي ويحمي تنظيمات متعددة وينسّق أعمالها معاكسا إرادة اللبنانيين… — Samy Gemayel (@samygemayel) January 3, 2024

شدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل في منشور عبر حسابه على "إكس" على أن "الإعتداء الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية مرفوض كما أي إعتداء على السيادة اللبنانية."ورأى أنه "على ما تبقى من سلطة سياسية وعسكرية منع تعريض حياة اللبنانيين للخطر وإعطاء ذرائع لإسرائيل لأن حزب الله قرر أن يربط الساحات ويأوي ويحمي تنظيمات متعددة وينسق أعمالها معاكسًا إرادة اللبنانيين بالإبتعاد عن نيران المنطقة ورفضهم تحويل بلدهم إلى قاعدة خلفية ومنصة صواريخ لأي دولة في العالم."