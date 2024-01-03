أمانة سر البطريركية المارونية: ليس لوسام معلوف أي صفة كهنوتية بقرار سابق للكرسي الرسولي

أمانة سر البطريركية المارونية: ليس لوسام معلوف أي صفة كهنوتية بقرار سابق للكرسي الرسولي

أصدرت أمانة سر البطريركية المارونية بيانًا أشارت فيه إلى أنه "صدر عن الكرسي الرسولي في الفاتيكان بتاريخ 18 تشرين الثاني 2022 قرار بإنزال عقوبات بالأب (آنذاك) وسام معلوف، ومنها حطه عن الحالة الإكليريكية وتجريده من رتبته الكهنوتية وفصله عن "جماعة رسالة حياة Mission De Vie"، وبالتالي إعادته إلى الحالة العلمانية، وكنا قد أصدرنا بيانًا بتاريخ 18/11/2022 أعلنا فيه قرار الكرسي الرسولي المشار إليه أعلاه لكي يأخذ الرأي العام علمًا به وبأن وسام معلوف عاد إلى الحالة العلمانية ولم يعد كاهنًا ولا إكليريكيًا ولا منتسبًا إلى "جماعة رسالة حياة Mission De Vie"، وكان وسام معلوف، على الرغم من تبلغه قرار الكرسي الرسولي المشار إليه أعلاه، ما زال حتى اليوم يتجاهله وينكر وجوده وينتحل صفة كاهن ويستعمل بدون وجه حق لقب "الأب" المحفوظ حصريًا للكهنة دون غيرهم ويرتدي الثوب الكهنوتي، بهدف تضليل وخداع المؤمنين والرأي العام وإيهامهم خلافًا للواقع أنه لا زال كاهنًا منتميًا إلى الكنيسة الكاثوليكية المارونية وإلى "جماعة رسالة حياة Mission De Vie"، بينما الحقيقة هي خلاف ذلك تمامًا."



وأكدت البطريركية المارونية من جديد أن "وسام معلوف ليس كاهنًا ولا راهبًا ولا إكليريكيًا ولا يتمتع بأي صفة رهبانية أو كهنوتية، بل عاد إلى الحالة العلمانية ولم يعد منتميًا إلى "جماعة رسالة حياة Mission De Vie" ولا إلى أي جماعة رهبانية أخرى، ولم يعد يحق له إستعمال كلمة كاهن أو خوري ولا إطلاق لقب "الأب" على نفسه ولا ارتداء أي ثوب كهنوتي أو رهباني."



ولفتت المؤمنين إلى أن "ما يقوم به وسام معلوف يشكل جريمة إنتحال صفة الكاهن والأب التي تعاقب عليها القوانين الكنسية الروحية وقانون العقوبات اللبناني على حد سواء،" منبهة إلى "ضرورة أخذ الحيطة والحذر من معلوف وعدم الإنخداع بأساليب الإحتيال والتضليل وانتحال الصفة التي يعتمدها."