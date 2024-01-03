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لقاء جمع المكاري مع وفد من تجمع ممثلي المواقع الصحافية الالكترونية

أخبار لبنان
2024-01-03 | 05:16
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لقاء جمع المكاري مع وفد من تجمع ممثلي المواقع الصحافية الالكترونية
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لقاء جمع المكاري مع وفد من تجمع ممثلي المواقع الصحافية الالكترونية

إستقبل وزير الاعلام، في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، في مكتبه، في الوزارة، وفدًا من ممثلي تجمع المواقع الالكترونية الصِحافية. 

وأكّد الوفد أنّ الزيارة تأتي في إطار المعايدة في حلول العام الجديد ولاطلاع وزير الإعلام على دور تجمع ممثلي المواقع الصِحافية الإلكترونية وعلى وضعها الإعلاميّ، في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنّه لمس لدى الوزير المكاري خشية ألّا يُقر قانون الإعلام مع الملاحظات، التي نقلتها وزارة الاعلام.

وشدد على ضرورة إقرار هذا القانون، في أسرع وقت لحماية الصِحافيين والإعلاميين، في المواقع الالكترونية تحديدًا، "لأنّه من غير المسموح زجّ الإعلاميّ، في سجون الأجهزة الأمنية، من دون محاسبته أمام المرجع الصالح المتمثل، في محكمة المطبوعات، في المرحلة الحالية إلى حين إقرار القانون الجديد."

وأكّد أنّ التجمع مستمر في الضغط حتى إقرار قانون الإعلام.

وطالب مجلس النواب بالإسراع في بته وإقراره، لأنّه حاجة أساسية للحفاظ على صورة لبنان وحريته من الناحية الإعلامية.

وأعلن أنّ التجمع سيضم قريبًا، المواقع الالكترونية كلها، التي تتمتع بالشروط والمواصفات المطلوبة، التي تؤهلها لتكون مواقع صحافية، "لأننا نرفض الدكاكين". 

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