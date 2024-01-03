المفتي قبلان: لا مخرج للبلد إلا بتسوية رئاسية لمصلحة لبنان

رأى المفتي الجعفريّ الممتاز الشيخ أحمد قبلان "أنّ الخلاف السياسيّ لا يبرّر أن يكون البعض صهيونيًا والعلاقات الخارجية للقوى السياسية لا تبرّر العمل كمرتزق لواشنطن أو بروكسل أو تل أبيب أو العواصم الإقليمية."



وقال، في بيان: "السكوت ممكن إلّا عن سيادة لبنان وضرورات السلم الأهليّ ووحدة البلد."



واعتبر أنّ الحل هو "بسحق هيمنة الغرب، التي تفرض على البعض قطيعة سياسية، بهدف نسف الروابط الوطنية وألّا مخرج للبلد إلا بتسوية رئاسية لمصلحة لبنان لا لمصلحة واشنطن وباقي امبراطوريات الخراب."



وحذّرِ من "صهينة بعض المواقف اللبنانية، لأنّ الصبر ممدوح إلّا عن صهينة لبنان".