سلوم: معاشات الصيادلة وموظفو القطاع العام مهزلة

سلوم: معاشات الصيادلة وموظفو القطاع العام مهزلة



إعتبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم أن "معاشات الصيادلة الذين أمضوا سنوات من التحصيل العلمي ويتحملون مسؤوليات جسام في أماكن عملهم ومعهم الموظفون في القطاع العام مهزلة وأشبه بالسخرة، وأن التقديمات الصحية والإجتماعية وتعويضات نهاية الخدمة فيها الكثير من الظلم، لا بل إحتقار للإنسان".



ودعا في بيان "نواب الأمة لأن يسعوا إلى إنصاف هؤلاء ما ينعكس تحسنًا في الخدمات المناطة بالقطاع العام على كل الصعد"، مؤكدًا أنه "يحضر لتحركات في كل إتجاه رفعًا للغبن".