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الأبيض: تأمين الدواء للأمراض السرطانية المستعصية بند أساسي على جدول جلسة مجلس الوزراء المقبلة
أخبار لبنان
2024-01-03 | 05:56
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الأبيض: تأمين الدواء للأمراض السرطانية المستعصية بند أساسي على جدول جلسة مجلس الوزراء المقبلة
الأبيض: تأمين الدواء للأمراض السرطانية المستعصية بند أساسي على جدول جلسة مجلس الوزراء المقبلة
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض صباح اليوم في السرايا لمتابعة البحث في مسألة توفير الإعتمادات اللازمة لتغطية أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية.
وأعلن الأبيض في تصريح إثر الإجتماع أنه "تم التأكيد على المضي قدمًا في الإتفاق الذي تم التوصل إليه نهاية العام الماضي برعاية ميقاتي وبالتعاون مع وزير المالية الدكتور يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بحيث يتم تأمين ألف مليار ليرة لبنانية شهريًا لتغطية أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية".
وأشار إلى أنه "تم تجديد التأكيد اليوم على إدراج الموضوع بندًا أساسيًا على جدول أعمال الجلسة الأولى المقبلة التي سيعقدها مجلس الوزراء، وبذلك يتم توفير الإعتمادات اللازمة لتغطية الأدوية المطلوبة".
وأكد وزير الصحة أن "الموضوع يحتل الأهمية القصوى لدى رئيس الحكومة ووزارة الصحة العامة حيث يبرز تعهد المعنيين جميعًا بتأمين الدواء للمرضى، وقال: "إننا نقوم بكل ما أوتينا به للحد من تفاقم معاناة أهلنا المرضى، ونسعى إلى إيجاد التمويل السريع لتأمين الدواء وكذلك لإرساء آليات على المدى المتوسط كي لا تتكرر أزمة فقدان الدواء من السوق".
وأوضح أنه "بحث مع ميقاتي في مبادرات تطرحها جمعيات دولية وأهلية للتعاون في تأمين العلاج في لبنان لعدد من الأطفال الفلسطينيين الجرحى في غزة".
كما أكد "التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق يمتد إلى بلدنا لبنان ويدمر ويهدد كذلك مدننا وبلداتنا وقرانا". وقال إن "البحث سيتواصل لتحديد الدور الصحي والطبي الممكن أن يقوم به لبنان من ضمن قدراته تضامنًا مع الأطفال الفلسطينيين".
وعلى صعيد آخر، كان رئيس الحكومة إجتمع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وعرض معه الوضع الأمني وشؤون المؤسسة العسكرية.
ثم اجتمع مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على رأس وفد من مجلس القيادة.
كما اجتمع مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.
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