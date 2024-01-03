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o
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السنيورة استنكر اغتيال العاروري: إسرائيل تحاول استدراج لبنان إلى حرب
أخبار لبنان
2024-01-03 | 06:16
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السنيورة استنكر اغتيال العاروري: إسرائيل تحاول استدراج لبنان إلى حرب
استنكر الرئيس فؤاد السنيورة جريمة الاغتيال، التي نفذتها إسرائيل، في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، وأدّت إلى مقتل عدد من قادة حركة "حماس".
وعبّر، في بيان، عن تأييده موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تقديم لبنان شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، في هذا الصدد.
واعتبر أنّ إسرائيل تحاول، في جريمة الاغتيال هذه، تحقيق انتصار، بعد أن فشلت، حتى الآن، في تحقيق أي من الأهداف، التي حددتها لاجتياحها لقطاع غزة.
وقال: "بالتالي هي تعمل وبتأييد من أصحاب الرؤوس الحامية لديها على توسيع دائرة الحرب، لاستدراج لبنان إلى التورط، في هذه الحرب الدائرة، في غزة والضفة الغربية وهو أمر لا يمكن القبول به أو الموافقة عليه."
وأضاف: "لأنّ لبنان وبالغالبية الساحقة من اللبنانيين، لا يريد ولا يمكنه التورط، في هذه الحرب المدمرة."
ولفت السنيورة إلى العدد الموجود، في لبنان، من المنظمات الفلسطينية المسلحة وغيرها من منظمات مسلحة في مناطق لبنانية متعددة ومنها في الضاحية الجنوبية لبيروت "وهو أمر يجب التنبه والتبصر في انعكاساته وتداعياته على مجمل الأوضاع الوطنية والسياسية والأمنية والاقتصادية، في لبنان."
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