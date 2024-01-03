0min

كلمة لنصرالله اليوم واغتيال العاروري يغير مضمونها

كلمة لنصرالله اليوم واغتيال العاروري يغير مضمونها

يتناول الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء اليوم، في كلمته، الإعتداء الإسرائيلي الذي استهدف القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري.