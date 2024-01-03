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o
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o
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المطارنة الموارنة دعوا النواب إلى الوفاء بالإستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس
أخبار لبنان
2024-01-03 | 06:35
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المطارنة الموارنة دعوا النواب إلى الوفاء بالإستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس
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المطارنة الموارنة دعوا النواب إلى الوفاء بالإستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس
المطارنة الموارنة دعوا النواب إلى الوفاء بالإستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس
عقد المطارنة الموارنة إجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية.
ودعا الآباء النواب، تكرارًا، إلى الوفاء بالإستحقاق الدستوري الملزم والقاضي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، توفيرًا على البلاد مزيدًا من الإنهيارات ومن عدم الإستقرار.
وعبر الآباء عن إستنكارهم الشديد لما يتعرض له قطاع غزة والضفة الغربية من تقتيل وتدمير وتنكيل على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين يصيب المدنيين قبل سواهم، داعين، مع كل أصحاب الضمائر الحية في العالم، إلى وقف نهائي لإطلاق النار تمهيدًا لبدء مفاوضات بين الأطراف المعنيين على قاعدة حل الدولتين.
وتخوف الآباء من مآل التصعيد الميداني في جنوب لبنان الذي خلف ضحايا وجرحى بين الأهالي ودمارًا كبيرًا في عدد من القرى والبلدات، فضلًا عن إحراق أحراج وبساتين بالقنابل الفوسفورية، وقد بلغ هذا التصعيد بالأمس الضاحية الجنوبية لبيروت.
وذكر الآباء بأن زيارة غبطته مع غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان وعدد من الأساقفة بإسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان إلى مدينة صور، مدخل المنطقة الحدودية، كانت للتضامن مع أهالي الجنوب في هذه المحنة وللتأكيد على حيوية العيش المشترك وضرورته الوطنية، ولمناشدة المعنيين المحليين وأصدقاء لبنان في العالم الإسهام بفعالية في تنفيذ القرار 1701 الكفيل بردع إسرائيل عن إعتداءاتها، والضامن لإطار واضح وسليم وفاعل للسلام في الجنوب العزيز.
واطلع الآباء بقلق شديد على واقع النازحين السوريين إلى لبنان، وما كشفت عنه عمليات الدهم والإعتقال العسكرية والأمنية من أسلحةٍ وذخائر نوعية في يد النازحين، بما يشكل قنبلة موقوتة وتهديدًا حقيقيًا للأمن ولسلامة اللبنانيين. وطالبوا المراجع الرسمية بالعمل الجاد والصارم من أجل ضبط هذا الواقع الحقير وتدبر الرؤية والإجراءات السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى إراحة لبنان من هذا العبء الذي يتجاوز أمانه ويمس في الصميم ديموغرافيته وتوازناته واقتصاده ومعيشة أبنائه.
واستغرب الآباء منحى مشروع الموازنة العامة وما يفرضه من أثقال على المواطنين الرازحين أصلًا تحت أعباء الصعوبات الحياتية والمعيشية. ورأوا أن الأوضاع الراهنة تحتم إمتلاك المسؤولين في السلطتين التشريعية والإجرائية جرأة معالجة مسألة مالية الدولة بما يعيد مال الدولة إلى خزينتها، سواء على صعيد المرافق العامة أم الضرائب والرسوم، ومن ضمن شروط العدالة الإجتماعية ومستلزماتها.
ورحب الآباء بما انتهى إليه إجتماع بكركي برعاية صاحب الغبطة من تشكيل لجنة برئاسة وزير التربية والتعليم العالي لدرس السبل الكفيلة بتصويب النصوص القانونية بما يخدم سلامة القطاع، مجددين المطلب الملح بوجوب حماية حرية التربية والتعليم في لبنان وتوفير ما يلزم من قوانين وتدابير إدارية ومالية لهذه الغاية تحمي في آنٍ المعاش الكريم للمعلمين وإمكانيات الأهالي والمحافظة على المدارس الخاصة في مختلف المناطق.
ودان الآباء هذا التمادي المتجني والمعيب، بين الحين والآخر، في التعرض لرجال الدين المسيحيين الذين يؤدون واجبهم ويقومون بخدمتهم في الأراضي المقدسة. وذكروا بأن لا حاجة لدى الأحبار اللبنانيين إلى تبرير أي من سلوكياتهم الروحية والوطنية والإنسانية المستوحاة دومًا من تعاليم المخلص، لا من إنفعالات بشر.
أخبار لبنان
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الوفاء
بالإستحقاق
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