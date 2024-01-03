خلف: لنحضر إلى المجلس ولننتخب رئيسًا

شدّد النائب ملحم خلف على أنّ الرد على الاستهداف الإسرائيليّ لسيادة لبنان وسلامة أراضيه لا يكون فقط بتقديم شكويين شديدتي اللهجة إلى الأمم المتحدة، إنّما يكون أيضًا، بتحصينم الجبهة الداخلية بانتخاب من يخلف "بالله العظيم أن يحفظ استقلال الوطن وسلامة أراضيه واحترام سيادته".



ودعا النواب، في تصريح من المجلس النيابيّ، إلى القيام بما يلزمه الدستور بالحضور فورًا وبحكم القانون إلى المجلس النيابيّ، لانتخاب رئيس للجمهورية، حمايةً للشعب اللبنانيّ وتخفيفًا لمعاناته.



وقال: "لنحضر إلى المجلس ولننتخب رئيسًا للجمهورية قبل وقع المكروه، أي مكروه وفوات الأوان".