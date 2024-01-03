لقاء جمع بري بعون

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية، في عين التينة، قائد الجيش العماد جوزاف عون لعرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات الميدانية والأمنية على ضوء مواصلة إسرائيل لحربها العدوانية على قطاع غزة ولبنان وأوضاع المؤسسة العسكرية.



واستقبل رئيس المجلس النائب السابق كريم الراسي.