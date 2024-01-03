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مخزومي: نرفض أي إستهداف إسرائيلي لأي منطقة والمطلوب عدم تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات

أخبار لبنان
2024-01-03 | 07:29
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مخزومي: نرفض أي إستهداف إسرائيلي لأي منطقة والمطلوب عدم تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات
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مخزومي: نرفض أي إستهداف إسرائيلي لأي منطقة والمطلوب عدم تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات

مخزومي: نرفض أي إستهداف إسرائيلي لأي منطقة والمطلوب عدم تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "إكس": "نرفض أي إستهداف إسرائيلي لأي منطقة من مناطق لبنان، سواء أكانت الضاحية أو الجنوب أو أي منطقة أخرى. المطلوب بذل الجهود المحلية والدولية لمنع التصعيد وعدم تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات وتمرير الرسائل الإقليمية، وتحييد بلدنا وتجنيبه الإنزلاق إلى حرب لا يريدها أحد".

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