نصرالله: كل حركة في المحور حيث هي تتصرف بقرارها...وجريمة الأمس لن تبقى دون ردّ

شدد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على أن ما حصل بالامس في الضاحية خطير جدا والجريمة لن تبقى دون ردّ وعقاب، وقال: "بيننا وبينكم الميدان والايام والليالي".



وأضاف خلال احتفال لمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس: "حتى الان نقاتل في الجبهة بحسابات مضبوطة لذلك ندفع ثمنا غاليا في ارواح شبابنا ولكن اذا فكر العدو أن يشن الحرب على لبنان سيكون قتالنا بلا حدود ولا ضوابط وهو يعلم ماذا أعني".



ورأى نصرالله أن مسارعة المقاومة الى فتح الجبهة الجنوبية افقد العدو عنصر المفاجأة ومنع الحرب على لبنان، كما وجّه التحية لمن يقاتلون على الشريط الشائك، قائلا: "تضحياتهم لن تكون لها الا النتائج التي ستعود بالخير".



وأوضح أن محور المقاومة يلتقي على مفاهيم استراتيجية واضحة ، قائلا: "الاعداء محددون والاصدقاء معروفون والاهداف واضحة كما أين تكمن مصلحة المنطقة والشعب، ولكن كل حركة أو دولة في المحور حيث هي تتصرف بقرارها، ولا أحد يملي على أحد شيئا، وصحيح نتبادل النصائح لكن كل واحد يأخذ القرار بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية ومصالح وطنه". وأضاف: " إيران لم تطلب من الحوثيين فتح جبهة في البحر الأحمر ولا من حزب الله في جنوب لبنان".



ولفت الى أن التجلي والتحدي الأخطر لمحور المقاومة كان في هذه الأشهر القليلة الماضية في موضوع طوفان الأقصى.



وشدد على أن المقاومة في لبنان لم تكن مردوعة في 8 تشرين الاول ولم تكن يوما مردوعة وهي اكثر جرأة واستعدادا للمواجهة والاقدام.