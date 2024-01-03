اتصالات ديبلوماسية بناء على توجيهات بو حبيب احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على الضاحية

أجرى مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك هادي هاشم والقائم في أعمال سفارة لبنان في واشنطن وائل هاشم والقائم في أعمال سفارة لبنان في باريس، بناء على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، "اتصالات ديبلوماسية في دول اعتمادهم للتعبير عن احتجاج لبنان الشديد على العدوان الإسرائيلي على حي سكني في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت، ولحث الأطراف المعنية على ممارسة الضغوط اللازمة على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وخروقها المستمرة والمتصاعدة على السيادة اللبنانية والقرار ١٧٠١".



كما تمّ التشديد على "الجهود اللبنانية الرامية إلى تجنب اتساع الحرب في المنطقة، خصوصا أن لبنان يعول على دور أصدقاء لبنان، ومنهم الدول المذكورة أعلاه، من أجل مساندة لبنان في مسعاه لاستصدار قرار عن مجلس الأمن بإدانة الجرائم الإسرائيلية".



وأكد الديبلوماسيون اللبنانيون على "أهمية الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستقراره"، مطالبين "الدول المعنية ببذل مزيد من الجهود لكبح جماح التصعيد الإسرائيلي في لبنان والمنطقة".