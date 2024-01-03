الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اتصالات ديبلوماسية بناء على توجيهات بو حبيب احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على الضاحية

أخبار لبنان
2024-01-03 | 13:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اتصالات ديبلوماسية بناء على توجيهات بو حبيب احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على الضاحية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اتصالات ديبلوماسية بناء على توجيهات بو حبيب احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على الضاحية

أجرى مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك هادي هاشم والقائم في أعمال سفارة لبنان في واشنطن وائل هاشم والقائم في أعمال سفارة لبنان في باريس، بناء على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، "اتصالات ديبلوماسية في دول اعتمادهم للتعبير عن احتجاج لبنان الشديد على العدوان الإسرائيلي على حي سكني في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت، ولحث الأطراف المعنية على ممارسة الضغوط اللازمة على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وخروقها المستمرة والمتصاعدة على السيادة اللبنانية والقرار ١٧٠١".

كما تمّ التشديد على "الجهود اللبنانية الرامية إلى تجنب اتساع الحرب في المنطقة، خصوصا أن لبنان يعول على دور أصدقاء لبنان، ومنهم الدول المذكورة أعلاه، من أجل مساندة لبنان في مسعاه لاستصدار قرار عن مجلس الأمن بإدانة الجرائم الإسرائيلية".

وأكد الديبلوماسيون اللبنانيون على "أهمية الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستقراره"، مطالبين "الدول المعنية ببذل مزيد من الجهود لكبح جماح التصعيد الإسرائيلي في لبنان والمنطقة".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

ديبلوماسية

توجيهات

احتجاجا

العدوان

الإسرائيلي

الضاحية

LBCI التالي
ماكرون يدعو إسرائيل إلى تجنّب أيّ سلوك تصعيديّ
هل يخبّئ عويدات مفاجأة قبل المغادرة؟ (الجمهورية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-11-15

بوحبيب يستكمل مباحثاته لإنهاء العدوان الإسرائيليّ في الجنوب (الجمهورية)

LBCI
آخر الأخبار
05:21

وزارة الصحة في غزة: إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22313 شهيدًا و57296 إصابة منذ السابع من تشرين الأول

LBCI
أخبار لبنان
04:36

الجميل: الإعتداء الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية مرفوض كما أي إعتداء على السيادة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-02

فرنجية بعد جريمة الضاحية: "هل سيدعو العالم العدو الإسرائيلي لتطبيق القرار 1701؟"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:11

كولونا في اتصال مع ميقاتي: لن ينتصر أحد من التصعيد

LBCI
أخبار دولية
14:16

الخارجية الأميركية: لم نعلم مسبقا بالضربة التي قتل فيها العاروري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

كيف كان المشهد الميداني جنوبا اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الأضرار تعدت الشقة التي إستُهدف فيها العاروري .. فمن يعوض على كل من تضررت منازلهم وسياراتهم؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-12-29

عضّه في ذراعيه فخذيه خصيتيه... كلب يتسبب بكارثة وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-12-29

قيّده عارياً إلى كرسي ووضع تفاحة في فمه وجزرة في مؤخرته... ما ارتكبه هذا الطااهي بحق زميله صادم وهذه التفاصيل!

LBCI
آخر الأخبار
13:07

رئيس الأركان الإسرائيلي من حدود لبنان: نحن على جاهزية عالية بالشمال ولكننا نركز حاليا على قتال حماس

LBCI
فنّ
2023-12-23

ممثل مشهور يقاضي شركة "ديزني"...والسبب: غول؟!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

عودة الماتادور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تزامناً مع كوب 28... عرض أزياء مستدام وصديق للبيئة والمصمم اللبناني العالمي رامي القاضي من بين المشاركين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

كيف كان المشهد الميداني جنوبا اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الأضرار تعدت الشقة التي إستُهدف فيها العاروري .. فمن يعوض على كل من تضررت منازلهم وسياراتهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الى من ستوجه طهران اصابع الاتهام حول الهجوم الذي استهدفها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

قائدان قساميان وعضوان في الجماعة الإسلامية سقطوا في عملية اغتيال العاروري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

خرق اسرائيلي لعمق الضاحية...هكذا قتل العاروري ورفاقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لماذا يُعد صالح العروري صيدًا ثمينًا لإسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

اشارات اسرائيلية بتصفية كل من شارك في هجوم 7 تشرين الاول

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:39

التلفزيون الإيراني: مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في الإنفجارين اللذين وقعا بالقرب من مرقد قاسم سليماني في كرمان ومسؤول إيراني يصفهما بالهجوم الإرهابي

LBCI
فنّ
07:22

احذروا الوقوع بفخ النصب... إليكم الطريقة الوحيدة لمساعدة فادي إبراهيم!

LBCI
خبر عاجل
12:48

السيد نصر الله: ما حصل بالامس في الضاحية خطير جدا والجريمة لن تبقى دون ردّ وعقاب وبيننا وبينكم الميدان والايام والليالي

LBCI
آخر الأخبار
17:03

نيويورك تايمز عن مصدر أميركي: إغتيال العاروري هو الأول من عدة عمليات ستنفذها إسرائيل وهي تخطط لتنفيذ سلسلة إغتيالات ضد قادة حماس (العربية)

LBCI
صحة وتغذية
08:25

علامات متحور كورونا الجديد JN.1 بدأت تؤثر على الصحة العقلية للناس... اليكم عوارضه!

LBCI
صحف اليوم
00:30

هكذا استُهدف العاروري (نداء الوطن)

LBCI
فنّ
07:34

ناصيف زيتون يغنّي "إيه بحبّك إيه" ودانييلا رحمة ترقص... فيديو يغزو الانترنت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

إسرائيل اغتالت العاروري وستة آخرين في قلب الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More