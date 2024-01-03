مسؤول أميركي: لا رغبة واضحة لدى حزب الله في خوض حرب مع إسرائيل

أعلن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمبركي جو بايدن ان الولايات المتحدة لا ترى "رغبة واضحة" لدى حزب الله أو إسرائيل في خوض حرب مع الآخر.



وقال المسؤول: "على حد علمنا، لا توجد رغبة واضحة لدى حزب الله في خوض حرب مع إسرائيل والعكس".



وأضاف: "لكن التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان موجود لأن حزب الله يطلق النار من حين لآخر عبر الحدود على الإسرائيليين ومن الواضح أن الإسرائيليين يردون على إطلاق النيران".