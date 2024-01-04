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نقابة موظفي الخليوي: الأسبوع المقبل حاسم لتوقيع العقد الجماعيّ
أخبار لبنان
2024-01-04 | 02:18
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نقابة موظفي الخليوي: الأسبوع المقبل حاسم لتوقيع العقد الجماعيّ
أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليويّ أنّ الأسبوع المقبل هو الوقت الحاسِم، لإنهاء عمليّة توقيع وزارة الاتصالات العقد الجماعيّ.
ولفتت، في رسالة وجّهتها الى الموظفين، إلى أنّها لن تتَرَدَّد في اتخاذ الإجراءات المطلوبة، للحفاظ على ديمومة عَمَلِ الموظّفين، بِشتَّى الوسائل القانونيّة المشروعة.
وقالت النقابة: "بعد إعطاء النقابة المُهَل الضروريَّة، لإنضاج توقيع عقد العمل الجماعيّ وبعد حصولِنَا على التطمينات اللّازمة من المعنيين لإتمام عملية التوقيع، لكن من دون أن تصبح ذات بُعدٍ قانونيّ. وبناءً على ما تقدَّم، قامت النقابة بسلسلة لقاءات وإتصالات مع إدارتي الشركتين ألفا وتاتش لإنجازِ الآليات التنفيذيَّة لإتمام عملية التوقيع للعقد. وأكَّدت إدارتا الشركتين أنّهُما ستقومان بإرسال طلب الموافقة على العقد إلى وزارة الإتصالات، مُرفَقا بالنُسَخ النهائيَّة، خلال اليومين المقبلين، على أن يَتُمَّ التوقيع على عقد العمل الجماعيّ الجديد، خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير."
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