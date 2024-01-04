ما آخر المستجدات بعد استهداف منزل في الناقورة؟

دمّر الجيش الإسرائيليّ مبنى من ثلاثة طوابق، في بلدة الناقورة، بغارة جوّية.



واستُهدف منزل في الناقورة لأوّل مرة، في حين كانت تُستهدف الأحراج فيها.



ودُمّرت جدران المنازل المحيطة للمنزل المُستهدف.