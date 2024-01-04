صورة لصاروخ لم ينفجر في عملية اغتيال العاروري

حصلت الـ LBCI على صورة لأحد الصاروخين اللذين لم ينفجرا في عملية اغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية.



والصاروخ من نوع GBU 39/B، اشارة الى أن 4 صواريخ انفجرت خلال العملية فيما صاروخان لم ينفجرا.