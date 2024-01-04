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صورة لصاروخ لم ينفجر في عملية اغتيال العاروري
أخبار لبنان
2024-01-04 | 04:17
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صورة لصاروخ لم ينفجر في عملية اغتيال العاروري
حصلت الـ LBCI على صورة لأحد الصاروخين اللذين لم ينفجرا في عملية اغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية.
والصاروخ من نوع GBU 39/B، اشارة الى أن 4 صواريخ انفجرت خلال العملية فيما صاروخان لم ينفجرا.
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