لقاء جمع بوحبيب بمستشار الرئيس الأميركيّ لشؤون الشرق الأوسط

اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بمستشار الرئيس الأميركيّ جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماك غورك، في البيت الأبيض.



وبحثا في ضرورة الاستمرار في الجهود الدبلوماسية الأميركية الرامية إلى تحييد لبنان عن الحرب، في غزة.



وأكّد الطرفان أهمية نجاح مهمة المبعوث الرئاسيّ آموس هوكستين لوقف التصعيد، في لبنان والمِنطقة.



كما بحثا في السبل، التي يمكن أن تؤدي إلى السلام، في المنطقة.



وأكّد بوحبيب أنّ الممر الوحيد لذلك هو السلام مع الفلسطينيين، في الدرجة الأولى.



وتطرق النقاش إلى أزمة النزوح السوريّ في لبنان وعودة اللاجئين إلى المناطق الآمنة، في سوريا.