ميقاتي التقى قائد قوات اليونيفيل

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع قائد قوات الأمم المتحدة العاملة، في جنوب لبنان"اليونيفيل" في تطبيق القرار1701 والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، في السرايا الحكومية.



وسجّل لبنان اعتراضه لليونيفيل على هذا الموضوع.



ودعا ميقاتي إلى تحييد اليونيفيل عن العمليات العسكرية لتمكينها من القيام بدورها كاملًا.