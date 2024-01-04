المنظمة الدولية للإعلان – فرع لبنان (IAA) تطلق "IAA Lebanon Hall of Fame" تكريم روّاد الإعلان اللبناني

شدّد رئيس IAA - فرع لبنان وصاحب مبادرة "IAA Lebanon Hall of Fame"، ناجي بولس على الإنجازات الرائعة التي حققها محترفو الإعلان في لبنان.



وقال بولس في خلال إطلاق IAA Lebanon Hall of Fame، المبادرة السنوية التي تهدف إلى تكريم شخصيات رائدة لعبت دورًا مميّزا في تشكيل وتطوير صناعة الإعلان والإعلام في لبنان والشرق الأوسط: "لقد لعب اللبنانيون المحترفون في مجال الاعلان دورًا فعالًا في سد الفجوة بين الأسواق الغربية والعربية. ولم تقتصر خبراتهم على دفع العلامات التجارية إلى تحقيق نجاح غير مسبوق، ولكنه أثّر أيضًا بشكل كبير على سلوك المستهلك واتجاهات الصناعة على المستوى الإقليمي، لذا من الواجب تكريمهم".



وتسعى المنظمة الدولية للإعلان IAA من خلال IAA Lebanon Hall of Fame إلى تكريم الأفراد الذين تخطت حياتهم المهنية الـ35 عاما وساهموا فيها في تطوير مجال الاعلان في لبنان والشرق الأوسط، في مختلف مجالاته، بما في ذلك الوكالات الاعلانية والمؤسسات الإعلامية والمعلنون والمؤسسات الأكاديمية، وتعدُ جهودهم التطوعية داخل IAA أو جمعية الإعلان جانبًا رئيسيًا في تكريمهم.



وتم ترشيح الأسماء من خلال أعضاء مجلس إدارة IAA في لبنان بعد تقييم مدى تأثيرهم على صناعة الإعلان مع مرور الوقت، وعقدت بعدها لجنة التحكيم المؤلفة من ستة رؤساء سابقين لـ IAA يتمتعون بمعرفة شاملة في تاريخ صناعة الإعلان وشخصيات مؤثرة، في ايلول 2023، لاختيار المكرمين.



وسيقام حفل العشاء يوم السبت 27 كانون الثاني 2024 في كازينو لبنان، قاعة السفراء، برعاية Choueiri group، وسيتم منح المكرّمين او الممثلين عنهم دروعا تكريمية مصمّمة خصيصا لهذه المناسبة، عربون تقدير لنجاحهم وشكر على جهودهم في إنجاح مجال الإعلان في لبنان.